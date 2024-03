Termovalorizzatore di Catania, Cts: "Su via libera parere ancora non definitivo"

"La proposta di parere del referente è stata esaminata dalla Cts, in ragione del tempo trascorso dalla presentazione e dalle audizioni. In considerazione delle complesse questioni ambientali, tecniche e giuridiche emerse durante il dibattito e degli apporti delle associazioni ambientaliste è stato così richiesto un più ampio e articolato approfondimento". Lo precisa in una nota la commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali (Cts) della Regione Siciliana, in merito a "infondate notizie relative al presunto "primo via libera tecnico ad un termovalorizzatore da realizzare a Catania"".

Per la Cts si tratta di "incomplete notizie su complesse attività istruttorie, avviate da tempo ed ancora in corso di svolgimento a fronte del mutato quadro normativo, e quindi prive di fondamento sugli esiti".

