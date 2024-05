Termovalorizzatori, Schifani: "Entro l'anno via alla progettazione"

"Sui termovalorizzatori non abbiamo perso tempo. Il Piano rifiuti sta per entrare in vigore e a breve, entro l'anno, andremo alla progettazione e quindi alle gare per la realizzazione degli impianti di Palermo e Catania". A dirlo è stato il governatore siciliano, Renato Schifani, alla cerimonia per la firma dell'Accordo di programma su fondi Fsc, che prevede all'interno uno stanziamento da ottocento milioni di euro per i termovalorizzatori di Palermo e Catania.

L'obiettivo annunciato da Schifani è quello di "uscire da una crisi di settore", quella dei rifiuti, "che peggiora la qualità della vita dei siciliani". L'impianto catanese sorgerà in un'area che si trova all’interno del polo industriale ed è di proprietà dell’Esa.

Gli impianti assorbiranno il 30 per cento dell’energia prodotta per il loro funzionamento mentre il restante 70% verrà immesso sul mercato producendo un ulteriore ricavo che concorrerà alla riduzione della tariffa di ingresso. Secondo le stime, avranno un fabbisogno di 600 mila tonnellate all’anno per una produzione di 50 Mw di energia elettrica. Negli altiforni di incenerimento verranno immessi rifiuti solidi urbani solo dopo un trattamento meccanico biologico che li priverà di elementi ferrosi e frazioni omogenee "nobili" che possono essere avviate al ciclo di recupero.