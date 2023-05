Un terremoto con magnitudo 2.1 è stato questa mattina, alle ore 4 e 21, ad una distanza di 4 chilometri dal centro abitato di Acireale, in direzione nord. L'evento è stato molto superficiale, con ipocentro posto ad una profondità di 0km, ovvero proprio sulla parte di crosta terrestre prossima alla superfice. Proprio per questo, nonostante l'intensità modesta, è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Non si registra alcun danno. Il sisma è stato preceduto da altre due scosse, registrate dalla sala operativa dell'Ingv di Catania. Una prima è avvenuta a Santa Venerina alle 3 e 52 di questa notte con magnitudo 2.1. Ed un secondo evento quasi analogo, con magnitudo 2.4, è stato localizzato sempre nello stesso paese etneo alle ore 3 e 54. Anche in questo caso, nessuna conseguenza per la popolazione.