Terremoto, scossa di magnitudo 4.4: epicentro al largo di Aci Castello

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Catania alle 14.06. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9. L'epicentro, come riferito dalla sala operatva dell'Ingv di Catania, è localizzato a 6-7 km a sud-est da Aci Castello. L'ipocentro a 17 km di profondità sotto il livello del mare. La scossa è stata sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e sono arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell'Ingv, per via della profondità, ''stupirebbe l'eventualità di danni'', al momento non segnalati. Persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. Alla sala operativa dei vigili del fuoco, al momento, non sono arrivate segnalazioni di crolli e richieste di soccorso da parte della popolazione della provincia etnea.

In aggiornamento