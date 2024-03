Forte scossa di terremoto in Grecia: avvertita anche nel Catanese

Un forte terremoto magnitudo 5.8 è avvenuto nella Costa Occidentale del Peloponneso, in Grecia: l’evento si è verificato alle 08 e 12 ad una profondità di 33 km, come rilevato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, in Puglia e in Calabria. L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare a 25 chilometri ad Est di Strofadi. Nessun danno registrato nel Catanese. Anche in Grecia al momento pare non ci siano state gravi conseguenze, poichè la zona dell'epicentro si trova in mare.

