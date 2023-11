Un terremoto con magnitudo 2.5 è stato registrato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania alle 7 e 52 di questa mattina, cinque chilometri a Sud Ovest dal centro abitato di Linguaglossa, 2.4 km ad Est da Piano Pernicana. L'evento sismico, di modesta entità, ha delle coordinate ipocentrali localizzate poste in prossimità della superficie. Non risultano danni a cose o persone e non sono state registrate ulteriori scosse nelle ore successive o precedenti.