Sciame sismico tra Bronte e Troina, registrate oltre 20 scosse di terremoto

Uno sciame sismico ha interessato, durante la notte appena trascorsa, a partire dalle ore 20, i territori di Bronte, Regalbuto e Troina. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia etneo ha registrato 21 scosse di terremoto, con magnitudo compresa tra 1.5 e 3.2 gradi. Gli eventi sono stati avvertiti dalla popolazione, ma non hanno prodotto danni a cose o persone. L'ultima scossa significativa è stata registrata alle ore 22 e 53 di ieri sera. Successivamente, alle 23.04, è stata decretata la fine del fenomeno, in quanto "non sussistendo più le condizioni di sciame sismico - rende noto l'Ingv di Catania - tale fenomenologia può considerarsi conclusa".