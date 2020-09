Sciame sismico in atto sull'Etna nei pressi di piano Pernicana

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete etnea hanno registrato uno sciame sismico con attualmente sei terremoti di magnitudo compresa tra 2.3 e 3.2 gradi. L'attività sotterranea è in atto nei pressi della faglia di piano Pernicana e nella zona di Vena. Non si segnalano conseguenze per la popolazione o danni a cose o persone.

