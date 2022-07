Motta Sant'Anastasia, registrata scossa di terremoto, il sindaco: "Nessun danno"

Un terremoto di magnitudo 3,2 si è registrato con un'estensione di nove chilometri a ovest di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania. La scossa si è registrata oggi intorno alle 10.30 alla latitudine 37.4810, longitudine 14.8800 a una profondità di sette chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica della sede di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). "MI ha chiamato adesso la protezione civile - commenta il sindaco Anastasio Carrà contattato da CataniaToday -, non abbimao avvertito alcuna scossa, sul territorio è tutto in ordine e non abbiamo registrato danni".