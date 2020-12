Forte scossa di terremoto nel Ragusano, avvertita anche a Catania

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6, come confermato dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, è stata avvertita questa sera, alle ore 21.27, nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, a 29.6 km di profondità. Sono in corso verifiche da parte della protezione civile.