Terremoto con magnitudo 2.5 a Santa Venerina

Un terremoto con magnitudo 2.5 è avvenuto avvenuto questa mattina alle ore 6 e 33 ad una distanza di un chilometro dal centro abitato di Santa Venerina. L'ipocentro è posto ad una profondità di 4 chilometri sotto la crosta terrestre, come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Non si registrano danni a cose o persone. Si tratta al momento di un evento isolato, di lieve entità, non preceduto né seguito da altre scosse.