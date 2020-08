Sisma di Santo Stefano, si va verso la proroga dello stato di emergenza

Si è appena concluso un proficuo incontro a Palazzo Chigi per fare il punto sulle attività di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2018 che ha interessato diversi comuni etnei. "Nel corso di questo tavolo tecnico, coordinato dal Capo del dipartimento Casa Italia, Fabrizio Curcio e che ha visto la partecipazione del Capo di Gabinetto Alessandro Goracci, in rappresentanza del Premier Giuseppe Conte, abbiamo avuto l’opportunità di illustrare alcune proposte normative che vogliamo mettere in campo per aiutare ulteriormente le comunità etnee". E' quanto dichiarano in una nota congiunta l’on. Maria Laura Paxia e la sen. Tiziana Drago del MoVimento 5 Stelle.

"Stiamo lavorando alla proroga dello stato di emergenza e abbiamo una serie di emendamenti da inserire nei prossimi provvedimenti utili, che prevedono aiuti specifici per i Comuni etnei colpiti dall’evento calamitoso del 26 dicembre 2018. Questo di oggi è stato il primo di una serie di incontri che porteranno alla definizione di un dettagliato piano a supporto del nostro territorio”.