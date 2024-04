Stanziati altri fondi per i comuni etnei colpiti dal "terremoto di Santo Stefano"

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l`ulteriore stanziamento di 1,7 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell`evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant`Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in occasione del "terremoto di Santo Stefano", avvenuto il 26 dicembre 2018.

"Questo ulteriore stanziamento - ricorda il ministro Musumeci - si aggiunge alle risorse già erogate: 10 milioni nel dicembre 2018 e 37 milioni deliberati nel giugno 2019. Lo stato di emergenza nazionale in quei Comuni, più volte differito dal governo nazionale, scadrà il prossimo 31 dicembre. La ulteriore risorsa è stata richiesta dal commissario delegato Salvo Scalia, con una proposta di rimodulazione del piano degli interventi e una ricognizione delle esigenze per la prosecuzione delle misure urgenti per la autonoma sistemazione dei cittadini impossibilitati all`utilizzo della propria casa".

Altri dieci milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, sono stati stanziati per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati nel territorio dell`isola di Ischia (in provincia di Napoli), a partire dal giorno 26 novembre 2022.