Scossa di terremoto, magnitudo 2.8: registrata in territorio di Belpasso

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata avvertita alle ore 11:29 a Nord Ovest del territorio di Belpasso. L'evento sismico è stato localizzato dall'Ingv di Catania ad una profondità di 1,4 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in diversi comuni della provincia di Catania come Biancavilla. Già nella notte, alle ore 1:11 in territorio di Ragalna, un'altra scossa era stata registrata con magnitudo di 2.0 ad una profondità di 3 chilometri.