Terremoto, sciame sismico: forte scossa di magnitudo 4.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata dall'Ingv alle 21.33 nel Catanese. L'evento è stato nettamente avvertito a Catania e provincia. Segnalazioni sono arrivate anche dalle province di Siracusa e Ragusa. L'ipocentro è stato localizzato a sei chilometri a sud-est di Motta Sant'Anastasia e una profondità di undici chilometri. La stessa zona dove erano già stati localizzati, dalle 21.36, altri cinque sismi di magnitudo compresa tra 2.4 e 3.3. La Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le strutture locali del Servizio, dopo l'evento sismico che è stato "avvertito dalla popolazione", ma dalle "verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia- sottolinea una nota - non risultano danni a persone o cose". La Protezione Civile regionale ha già fatto una ricognizione telefonica di tutti i sindaci del comprensorio di Motta Santa Anastasia e al momento non si registrano danni a cose o persone. Nessuna segnalazione risulta pervenuta ai vigili del fuoco.