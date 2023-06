Un evento sismico con magnitudo 3.1 si è verificato alle ore 22:08 di questa sera, nei pressi del centro abitato di Zafferana Etnea. L'epicentro, come reso noto dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, è posto alla profondità di 8 km sotto la crosta terrestre e localizzato 0.2 km a sud ovest del paese etneo. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. Non si registra al momento alcun danno. Nella stessa giornata di oggi si sono registrate in zona altre scosse con magnitudo inferiore.