Terreno abbandonato in via Anfuso, il consigliere Cardello chiede la messa in sicurezza dell'area

Il consigliere del II municipio, Andrea Cardello chiede che si faccia chiarezza sul destino dell’ampio slargo di via Anfuso che per anni è stato un accampamento improvvisato e privo di qualsiasi servizio. Una vasta con diversi proprietari privati che, proprio in questo periodo dell’anno, è altamente a rischio incendio perché è piena di rifiuti e circondata dall’erba secca. Numerosi gli esposti inviati dai cittadini della zona negli anni alle istituzioni competenti.

“Ci troviamo in una zona a pochi dal lungomare e circondata da abitazioni e scuole - afferma il consigliere - da tantissimo tempo chiedo che l’amministrazione comunale intervenga qui in ogni modo. Se il sito in questione fosse privato, Palazzo degli Elefanti avrebbe il dovere di recintare l’area, ripulirla e agire in danno del proprietario. In ballo ci sono questioni legate alla pubblica incolumità che non possono più essere rimandate”.