Dal 12 al 14 luglio la terza edizione del "Caltagirone Short FilmFest"

Per il terzo anno consecutivo Caltagirone Short FilmFest - il festival internazionale che sin dalla sua prima edizione ha saputo promuovere e premiare quei cortometraggi che raccontano la terra siciliana - si terrà nell'incantevole cittadina tardo barocca già insignita del titolo di Patrimonio Unesco nel 2002. Dal 12 al 14 luglio 2024 il centro storico di Caltagirone sarà lo scenario di tre serate ricche di eventi, proiezioni e incontri che avranno come fulcro il cinema e alcuni dei suoi protagonisti.

Fino al 29 giugno 2024 è aperto il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway https://filmfreeway.com/CaltagironeShortFilmFest per i cortometraggi internazionali, nazionali e, come da tradizione, per quelli di matrice siciliana. In questo ultimo caso la sezione competitiva è aperta a quei cortometraggi di ambientazione o regia siciliana.

La giuria, composta da esperti del settore cinematografico, sarà nominata dalla Direzione del Festival e annunciata nelle prossime settimane. I premi che verranno assegnati sono: Miglior cortometraggio internazionale, Miglior cortometraggio nazionale, Miglior cortometraggio siciliano, Miglior Attore, Miglior Attrice e Miglior regia.

Il Caltagirone Short FilmFest - ideato da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice - è organizzato dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme a Regione siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. Il Festival, che sin dalla sua nascita si svolge nel cuore della città calatina, si prefigge lo scopo di promuovere, stimolare e sostenere la cultura cinematografica e dell’audiovisivo, rivolgendo una particolare attenzione al cinema più giovane e innovativo. La direzione artistica della kermesse è affidata ad Angela Failla ed Eva Basteiro-Bertolí. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.