"Se la ami non la sporchi", conclusa la terza edizione per promuovere il rispetto e la cura degli spazi pubblici.

Si è conclusa la terza edizione dell'iniziativa "Se la ami non la sporchi", promossa dal consigliere comunale Giovanni Magni, sposata dal sindaco Enrico Trantino e organizzata da Eleonora Ardizzone. La manifestazione rappresenta un appello alla comunità di Catania per promuovere il rispetto e la cura degli spazi pubblici.



L'edizione di quest'anno si è concentrata sul Lungomare di Catania, un'area la cui bellezza subisce spesso un deturpamento a causa dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti. L'evento ha visto la partecipazione del sindaco Trantino (che già lo scorso anno aveva dato il buon esempio, indossando guanti e raccogliendo rifiuti nella zona del Castello Ursino), dell'assessore Sergio Parisi e di molti giovani appartenenti ad associazioni scolastiche ed universitarie.



"Una città pulita non solo migliora la qualità della vita dei suoi abitanti, ma rappresenta anche il miglior biglietto da visita per chi per i turisti. Non possiamo permettere che l'indifferenza di pochi pregiudichi la bellezza del nostro territorio", le parole di Magni.



"Ringrazio - ha concluso Magni - le tantissime persone che hanno preso parte all'iniziativa perché hanno lanciato un messaggio fortissimo a tutti i cittadini catanesi, ovvero che prendersi cura della propria città è un grande atto di amore".

