Nasce l'Udc catanese: il consigliere comunale Giusti si candida all'Ars

Tra elezioni politiche e regionali, la campagna elettorale entra nel vivo e l'Udc catanese si riorganizza. "Il consigliere comunale Agatino Giusti, i consiglieri del primo municipio Tiziana lopiano, il vicepresidente Angelo Marchese e il consigliere del terzo municipio Antonio Basile saranno protagonisti della rinascita dell'Udc catanese", si legge in una nota del partito etneo. "Ci ispiriamo ai valori dei partito popolare europeo e ci collochiamo nell'area centrista moderata del nostro paese", è quanto dichiarato dal consigliere comunale Agatino Giusti. Così i consiglieri formalizzano il loro ingresso nell'Unione di centro.

L'ufficialità dell'adesione dei consiglieri è arrivata nei giorni scorsi alla presenza del commissario cittadino Carmelo Sgroi e dell'ex sindaco di Mascalucia Salvatore Maugeri. Una formalizzazione che, di fatto, ha dato impulso alla formazione del gruppo consiliare dell'Udc nella terza circoscrizione. "Il centrodestra catanese, alla luce delle vicende politico-amministrative che hanno riguardato l'amministrazione comunale - sostiene Giusti che da pochi giorni ha reso ufficiale la sua candidatura all'Ars -, deve ritrovare compattezza e serenità per il bene della città. Auspico che le cose possano migliorare per un centrodestra unito anche in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno".