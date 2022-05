III municipio, presentato il progetto "Parla con me"

È stato presentato, presso la sede del consiglio del III municipio a Vulcania, il progetto “Parla con me” alla presenza del presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara, dei componenti e del presidente della cooperativa “Global Service” Tommaso Careri, dell’assessore al Decentramento Andrea Barresi, dell’ Università di Catania rappresentata dal presidente del corso di laurea in Psicologia, Giuseppe Santisi e dei consiglieri di quartiere di “Borgo-Sanzio”.

L’idea è quella di destinare questo importante progetto a tutti i municipi del capoluogo etneo. “Siamo profondamente orgogliosi che il nostro territorio faccia da apripista ad un progetto di grande impatto sociale e psicologico per tutta la città e non solo - afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara - occorre attivare il prima possibile questo servizio che segue il progetto lanciato dal sottoscritto due anni fa, in piena pandemia e con una tensione sociale evidente. In tutto questo tempo restando a casa, o comunque limitando enormemente gli spostamenti quotidiani, la gente ha accumulato forti dosi di stress e tensione e solo negli ultimi mesi possiamo dire di cominciare a riprendere una parvenza di normalità. “Parla con me” amplierà il suo raggio d’azione con l’assistenza legale e sarà continuativo nel tempo”. Il servizio nasce dall’esperienza di alcuni psicologi che vogliono offrire al territorio un servizio finalizzato a dare sollievo a tutte quelle persone che per svariati motivi, in un determinato momento della loro vita, vivono un vero e proprio disagio psicologico e sociale.

Un progetto attivato con la partnership dell’Università di Catania e sottolineato proprio dalla presenza del presidente del corso di laurea in Psicologia, Giuseppe Santisi nel corso della presentazione nel III municipio.