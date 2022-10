Terzo municipio, il presidente Ferrara chiede un tavolo tecnico per viabilità zona via Carbone

Con l’inizio dell’anno scolastico la situazione legata alla mobilità in via Carbone rischia di precipitare. Serve immeditatamente un tavolo tecnico, a cui invitare tutti i soggetti interessati, per impedire che qui si crei un caos continuo.

“Le segnalazioni che riceviamo dai genitori degli alunni e dai residenti della zona non si contano più - afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- le auto parcheggiano in entrambe le corsie di via Carbone. Il risultato è che la mattina, al suono della campana dell’istituto “Cavour” per l’inizio o la fine delle lezioni, la viabilità va in tilt con buona pace per il flusso veicolare”.

In ballo c’è la proposta del consiglio del III municipio che prevede di separare via Carbone in due carreggiate: in questo modo i ragazzi potrebbero giocare liberamente e, contemporaneamente, i residenti dei palazzi circostanti potrebbero entrare e uscire da casa senza disagi. Piccole misure correttive per raggiungere quella soluzione che potrebbe soddisfare tutti.