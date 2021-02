Tessere Amt, prorogata al 28 febbraio la scadenza richiesta

E' stato prorogato al 28 febbraio 2021 il termine ultimo per presentare, nei Municipi di residenza, le richieste delle tessere gratuite per i mezzi urbani Amt valide per l'anno 2021 e riservate alle persone con disabilità

E' stato prorogato al 28 febbraio 2021 il termine ultimo per presentare, nei Municipi di residenza, le richieste delle tessere gratuite per i mezzi urbani Amt valide per l'anno 2021 e riservate alle persone con disabilità. La decisione tiene conto dei disagi causati dal perdurare dell'emergenza Covid-19, compresi i divieti agli spostamenti per l'inserimento della Sicilia in “zona rossa” sino al 31 gennaio scorso. Il beneficio previsto dalla legge regionale 68/81 (modificata dalla 9/92), è rivolto a chi si trova nello status di soggetto con disabilità, come da legge 104/92, con certificazione di invalidità per almeno il 74% (67% se l'invalidità è stata riconosciuta prima del 10/3/1992). Le domande, con la documentazione richiesta, vanno presentate utilizzando il modello disponibile nei Municipi, dove è possibile chiedere ulteriori informazioni, e nella sezione avvisi del sito web del Comune raggiungibile al link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/default.aspx?news=77866.