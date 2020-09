Tessere Ast anziani 2021, le domande scadono il 20 settembre

Gli anziani con età non inferiore ai 67 anni interessati alle tessere gratuite di circolazione sui mezzi extraurbani Ast, per l'anno 2021, possono presentare richiesta entro il 20 settembre nei municipi di appartenenza. Lo comunica la direzione Servizi demografici, decentramento e statistica del Comune di Catania. Il limite di reddito Ise per accedere al beneficio previsto dalla legge regionale 87/81 (e subordinato al finanziamento regionale) è di euro 9.600 per chi è unico componente del nucleo familiare, 19.200 per quanti fanno parte di un nucleo familiare composto da due o più persone. Le domande, complete della documentazione richiesta, vanno presentate utilizzando il modello predisposto e disponibile sia nei municipi sia sul sito del Comune, nella sezione avvisi. Le tessere avranno validità sino al 31 dicembre 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.