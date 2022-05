Dal primo giugno il rilascio delle tessere Amts 2022 per le persone con disabilità

Dal primo giugno sarà attivo il rilascio delle tessere annuali Amts gratuite per le persone con disabilità almeno al 67%. Lo comunica la Commissione consiliare Trasporti, presieduta da Bartolomeo Curia, al termine di una seduta tematica che si è svolta nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti alla presenza dell’assessore Sergio Parisi e di Salvatore Di Giovanni, Rup del progetto di mobilità sostenibile Catania TU-GO finanziato con fondi comunitari del Pon Metro.

L'incontro ha permesso lo sblocco dell'iter che gli uffici comunali devono seguire per l'esame delle pratiche e il rilascio dei voucher per l’emissione delle tessere richieste tramite la piattaforma digitale “Catania Semplice” , interna al sito web del comune di Catania. Un ulteriore tassello a favore di una mobilità inclusiva, portato avanti dalla commissione Trasporti che si è già fatta promotrice dell'abbassamento della soglia di disabilità al 67% per ampliare la platea di chi potrà utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico locale Amts.