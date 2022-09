Test Medicina, 2700 candidati per 400 posti: "Non scoraggiatevi"

"Oggi è una tappa importante del vostro percorso formativo. Vi siete impegnati tantissimo per coronare il vostro sogno, quello di indossare il camice bianco, e mi auguro che possiate farcela. Purtroppo abbiamo 400 posti disponibili a Catania, un numero piuttosto basso rispetto alle richieste in costante aumento dei candidati, siete quasi 2.700, e al bisogno di medici in campo nazionale. Se non doveste riuscire a 'centrare' l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, vi invito a non scoraggiarvi, ma proseguite con un piano B, vista l'ampia offerta formativa del nostro ateneo. L'Università di Catania è pronta ad accogliervi". Sono le parole che il rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo ha rivolto stamattina ai 2.675 candidati che si sono presentati alle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria nelle diverse sedi universitarie della città.

"Dal prossimo anno accademico - ha aggiunto - il concorso nazionale potrebbe essere sostituito dai 'Test online', che saranno ripetibili. I candidati potranno svolgere i test a partire dal penultimo anno della scuola secondaria superiore e per due volte l'anno, quindi maggiori opportunità rispetto alle modalità di concorso di oggi che non ammette purtroppo ulteriori possibilità. Anche quest'anno i docenti e il personale tecnico-amministrativo hanno accolto i candidati e assicurato loro le sedi migliori per poter affrontare questa prova nel modo migliore possibile".