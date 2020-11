Testimoni di Geova: prosegue la distribuzione del numero speciale "Cos’è il Regno di Dio?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La distribuzione gratuita è iniziata il 2 di novembre 2020 e proseguirà fino alla fine del mese per i quasi 20.000 Testimoni siciliani. La divulgazione fa parte di un’iniziativa senza precedenti che i Testimoni di Geova stanno portando avanti in Italia e nel mondo e consiste in una distribuzione capillare di un numero speciale del periodico religioso più diffuso e tradotto al mondo, la Torre di Guardia nel suo numero speciale dal tema “Cos’è il Regno di Dio?” edita in oltre 360 lingue.

Da secoli la risposta a questa domanda suscita l’interesse di persone di varie fedi; infatti, miliardi di persone nel mondo rivolgono a Dio le parole “venga il tuo Regno” quando recitano la famosa preghiera del Padrenostro, detta anche Preghiera del Signore (Matteo 6:10, CEI).

Molte persone pregano per la venuta del Regno di Dio, ma spesso si chiedono cosa sia questo Regno, o governo, a cui Gesù faceva riferimento, quando verrà e cosa farà. La rivista mostra che le risposte a queste domande si possono trovare nella Bibbia. I Testimoni di Geova si augurano che le promesse bibliche relative al Regno di Dio offrano ai lettori conforto e speranza per un futuro libero da ogni sofferenza.

La distribuzione in atto dai primi di novembre è rivolta al pubblico, ai titolari delle attività commerciali, ai magistrati e alle autorità locali e nazionali. La campagna, a motivo della pandemia da COVID 19 sarà svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, infatti la rivista verrà distribuita anche in formato elettronico.

La versione elettronica della rivista è disponibile in oltre 360 lingue sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova, www.jw.org. ( https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/riviste/torre-di-guardia-n2-2020-mag-giu/ )