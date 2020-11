Tiene in casa doppietta a canne mozze: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un 51enne, incensurato, per detenzione illegale di armi. Da qualche tempo i poliziotti erano sulle tracce di un individuo, che era stato segnalato quale possibile detentore illegale di armi. Dopo diversi servizi di appostamento e osservazione, il personale operante è riuscito ad identificare esattamente la persona segnalata e il suo domicilio, procedendo quindi a effettuarne la perquisizione alla ricerca di armi. L’attività ha consentito di rinvenire un fucile doppietta calibro 16 a canne mozze e il calcio tagliato, cinque cartucce, anch’esse calibro 16. L’uomo pertanto è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale dell'arma, della quale erano state alterate le caratteristiche al fine di aumentarne le potenzialità offensive e di facilitarne l’occultamento, nonché per detenzione di munizioni senza averle denunciate all’Autorità di pubblica sicurezza.