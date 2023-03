Tifo violento, scontri a Cava dei Tirreni: misure cautelari per sei ultras dell'Acireale

Obbligo di dimora nel comune di residenza e arresti domiciliari per sei tifosi dell'Acireale rei di aver partecipato, nel maggio scorso, a un aspro scontro tra tifoserie nei pressi del casello autostradale di Cava dei Tirreni, prima della partita di calcio Cavese - Acireale.

Le attività di indagine della Polizia hanno permesso, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del casello, di identificare i tifosi che avevano partecipato agli scontri, in cui erano rimasti leggermente feriti alcuni agenti del commissariato di Cava dei Tirreni.

Le misure cautelari notificate ai tifosi acesi prevedono l'obbligo di dimora per quattro di loro e gli arresti domiciliari per due ultrà dello stesso gruppo. Queste le iniziali e l'età degli ultras sottoposti alle misure cautelari, A.E. 29 anni di Acireale, L.E. 28 anni di Acireale, A.O. di 40 anni di Acireale, L.P. di 25 anni di Acireale, C.P. di 38 banni 38 di Acireale e P.S. 33 anni di Acireale, gli ultimi due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Nei guai per gli scontri è finito pure un tifoso Cavese di 47 anni, anche per lui è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Per i sette ultras sono in corso le procedure istruttorie dirette all'emissione di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive (DASPO).