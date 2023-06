Timpa di Acireale: dalla Regione 5 milioni per Santa Maria La Scala

Ammonta a 5 milioni il finanziamento stanziato dal commissario di Governo per il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, destinato ad un intervento di particolare rilievo sul costone lavico della Timpa che sovrasta Santa Maria la Scala, a seguito delle frane che si sono registrate anche di recente, minacciando le abitazioni.

L’annuncio è stato dato da Nicola D’Agostino, il quale ha seguito, passo dopo passo, l’iter che ha condotto al provvedimento i cui dettagli verranno illustrati domani, venerdì 16 giugno, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 nella piazza della frazione acese e alla quale interverrà, oltre allo stesso deputato regionale, anche il sindaco, ing. Roberto Barbagallo.

“Sono grato al presidente della Regione, Renato Schifani, per l’ennesimo gesto di attenzione rivolto ad Acireale, – ha affermato l’on. D’Agostino –, che si traduce in un intervento parecchio atteso dalla popolazione locale e dalla Città. Analogo ringraziamento rivolgo al commissario governativo, Maurizio Croce, per avere seguito costantemente tutte le procedure del caso, sino all’emissione del decreto finale. La messa in sicurezza della porzione di costone lavico della Timpa sovrastante Santa Maria la Scala è stata sollecitata da più parti e ho inteso intervenire con decisione alla Regione, interpretando in particolare le istanze del parroco, don Francesco Mazzoli, nonché della coordinatrice di un comitato spontaneo, Paola Riccioli". "Nel corso del tempo, – ha concluso D’Agostino -, abbiamo eseguito vari sopralluoghi, coordinati dal geologo Pippo Filetti, del Genio Civile di Catania, propedeutici all’eccellente risultato finale che ci consente di guardare al futuro con fiducia rispetto alle legittime preoccupazioni dei residenti”.