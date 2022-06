Timpa di Leucatia, Zammataro: “Un sopralluogo con comitati e associazioni per valorizzazione”

Nei giorni scorsi la commissione consiliare Urbanistica, presieduta da Manfredi Zammataro, ha tenuto un sopralluogo nell’area della Timpa di Leucatia con il comitato di tutela (il quale raccoglie una serie di associazioni e sigle del territorio) e con la polizia locale. Come spiega Zammataro “il sopralluogo è nato a seguito dei diversi incontri tenuti con il Comitato di Tutela della Timpa di Leucatia, che ha come referente l'avvocato Rino Puleo, e rappresenta un’altra tappa di un percorso avviato a difesa del bene storico e naturale”. “Si è trattato di un sopralluogo importante perché svolto alla presenza anche della polizia locale e dei rappresentanti della direzione Urbanistica. L’obiettivo è quello di fare una fotografia dello stato dei luoghi, di appurare le criticità, le difficoltà di accesso e iniziare quindi un percorso di riqualificazione dell’intera area e di piena fruizione dei cittadini. Stiamo parlando di un polmone verde importantissimo, dall’alto valore naturalistico e storico, che potrebbe fungere anche da ulteriore attrazione per turisti e visitatori”. “Purtroppo – conclude Zammataro – un bene del genere in questo ultimo decennio non è stato valorizzato e vogliamo intervenire per mettere al centro dell’agenda politica e amministrativa la Timpa di Leucatia e la sua tutela. Ci sono anche importanti linee di finanziamento del Pnrr, quelle destinate ai parchi urbani, da poter intercettare per poter valorizzare e tutelare la Timpa. Sono occasioni preziose e da non perdere e l’azione della Commissione Urbanistica vuole spingere proprio verso questo percorso virtuoso”.