Oltre due tonnellatte di beni raccolti hanno raggiunto l'Ucraina

Oltre due tonnellatte di beni raccolti grazie all'iniziativa dell'associazione giovanile universitaria "Agorà" e della Onlus "Angelo Federico" - tra le prime a lanciare il messaggio di aiuto e di pace contro questa insensata guerra - hanno raggiunto la destinazione finale di Rava-Ruska, a metà strada fra la Polonia e la città di Leopoli in Ucraina. I beni sono stati scaricati e consegnati alle autorità locali, coordinate dal sindaco di Brovary Igor Saphozko e dal governatore dell’Oblast di Chernihiv Vyhaceslav Chaus.

Medicinali e dispositivi medico-ospedalieri, cibi a lunga conservazione, indumenti e ogni altra categoria di beni utili ad aiutare il popolo ucraino. Sono stati ben 52 gli enti di varia natura coinvolti da tutti i Comuni della provincia etnea, compresi istituti scolastici e l’Università fino anche a donazioni dalle città di Siracusa, Ragusa, Priolo, Aidone.

"L'avevamo promesso e le promesse si mantengono. Adesso possiamo dichiarare la missione completata al 100 per cento. Tutto è arrivato a destinazione - dichiara Dario Vellini, presidente dell'associazione "Angelo Federico Onlus" - Abbiamo portato a termine il viaggio, con fatica, paura sicuramente ma con un'immensa solidarietà. Una macchina di solidarietà unica nel suo genere che ha visto la partecipazione del Dipartimento regionale di Protezione civile e il prezioso supporto dell’azienda Tecnifer srl, che ha messo a disposizione il proprio stabilimento alla Zona industriale di Catania per lo stoccaggio dell’ingente mole di aiuti. Per organizzare al meglio la logistica, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone ha messo in contatto i volontari con gli autotrasportatori isolani. Il carico, così, ha attrevrsato l’Europa sui mezzi messi a disposizione dall'azienda Luigi Cozza Trasporti. Abbiamo fatto benedire i mezzi prima della partenza dal sacerdote della comunità di Pedara e donato le nostre casacche ai Trasportatori per accompagnarli in questo viaggio. Ancora grazie!".

Nel video il momento dello scarico a Rava-Ruska