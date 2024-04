Marijuana e un tirapugni nella borsa a tracolla: minorenne denunciato

Nel corso della sera personale delle volanti, in piazza Caduti del Mare, ha proceduto al controllo di un diciassettenne catanese che è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico che portava in una borsa a tracolla, oltre a una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso totale lordo di 0,44 grammi. Per quanto accertato, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere; inoltre, è stato anche stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.