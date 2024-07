Beccati ai controlli di sicurezza con tirapugni in valigia: denunciati

Negli ultimi tempi, il possesso di tirapugni in metallo sembra essere diventato una tendenza preoccupante. Nonostante la legge ne vieti il porto, molti continuano a portarli con sé, persino durante i viaggi. Un esempio di questa problematica si è verificato la scorsa settimana all'aeroporto di Catania.

Al Terminal C, durante i controlli di sicurezza, il personale ha scoperto un tirapugni nascosto nel bagaglio di un giovane di 21 anni proveniente da Gela e diretto a Milano Malpensa. Immediatamente, gli agenti dell’ufficio di polizia di frontiera sono stati informati e il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Poche ore dopo, un altro tirapugni è stato rinvenuto nel bagaglio di un 32enne di Siracusa, in partenza per Roma Fiumicino. Anche lui è stato denunciato per lo stesso reato. Entrambi i tirapugni sono stati sequestrati e consegnati all’Autorità Giudiziaria.

Negli ultimi sei mesi, la polizia di frontiera di Catania ha sequestrato ben 30 oggetti vietati, per lo più tirapugni, evidenziando un fenomeno allarmante e in crescita.