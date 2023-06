Titan, la neuroscienziata docente a Catania, "Senza aria crescono allucinazioni e aggressività"

Chiusi nel sottomarino Titan, diventato la loro bara in fondo al mare, i cinque amanti dell'avventura e del rischio inabissatisi per vedere da vicino il relitto del Titanic, sono quasi sicuramente morti. Forse, come i radar avrebbero rilevato, hanno battuto colpi per essere sentiti e geolocalizzati, forse, in quel buio pesto, a un certo punto hanno capito di non avere scampo e di avere la stessa crudele sorte di quella grande tragedia che li aveva appassionati.

"L'ossigeno manca man mano e si crea progressivamente una riduzione nel corpo. Si tende a mantenere la circolazione nel circuito cuore - polmoni - encefalo e quindi la parte periferica si intorpidisce, con problemi motori o parestesie. Quel poco che resta va sul cervello: non si muore d'improvviso come se si venisse strangolati. Si sta 4-5 minuti con la mancanza d'aria poi inizia il decadimento delle funzionalità cognitive". Lo spiega all'agenzia stampa Dire la neuroscienziata Arianna Di Stadio, docente all'Università di Catania e ricercatrice nel Laboratorio di Neuroinfiammazione del UCL Queen Square Neurology di Londra.

Shahzada Dawood, uomo d'affari pakistano con suo figlio Suleman, il miliardario inglese Hamish Harding, l'esploratore francese Paul Henry Nargeolet, e il pilota Stockon Rush, CEO di OceanGate i dispersi chiusi nel mini sottomarino introvabile non è detto, però, che abbiano resistito secondo il count down che dall'esterno ha tenuto il mondo con il fiato sospeso.

"Ho forti dubbi che siano stati tranquilli: con la mancanza di ossigeno ci agitiamo, alziamo la voce e più ci si innervosisce più si consuma, tanto più in un contesto piccolo. L'ipossigenazione può aver dato problemi comportamentali tra loro, aggressività", aggiunge. Uno scenario che renderebbe la tragica sorte trama perfetta di un horror alla Lovercraft. È la stessa morte, tiene a ricordare la ricercatrice Di Stadio, che accade con l'affogamento: "...Pensiamo ai 700 migranti al largo di Pylos", conclude la ricercatrice.