Tombini "rattoppati" a Librino, il consigliere Ranno sollecita il Comune

Il consigliere della sesta circoscrizione Davide Ranno (Italia Viva) segnala la mancanza di una programmazione per quanto riguarda gli interventi di manutenzione nelle strade di Librino. Sono decine i tombini mancanti (tanti corrosi dal tempo qualcuno rubato) ed intervenire mettendo delle transenne o dei new jersey non è risolutivo. "In altre parte della città - dichiara Ranno - quando c'è un problema del genere si interviene in maniera più o meno tempestiva, da noi nulla. Soprattutto per quanto riguarda le aree adiacente ai plessi scolastici. Abbiamo già esposto tali problematiche al Direttore delle Manutenzioni e all'Assessore di riferimento. L'amministrazione forse non si rende conto delle migliaia di persone che giornalmente transitano nel nostro Municipio, tra chi si reca all'ospedale San Marco, Aeroporto, centro vaccini e tamponi, stazione ferroviaria. Sicuramente non è una bella immagine della nostra città".