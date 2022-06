Portate via le grate dei tombini in via Tonino Bello

"In via Tonino Bello, a San Giovanni Galermo, ci sono diversi pozzetti e tombini di acqua,luce,gas scoperti senza nessuna sicurezza per i cittadini. Soprattutto la notte dove l'illuminazione pubblica è carente, si rischia davvero l'incidente mortale. È l'ora di intervenire concretamente". Lo dichiara Giuseppe Ragusa, consigliere del IV Municipio (M5S).