Tombino aperto in via Pirandello, Comitato Vulcania: "Cattivo odore e pericoloso"

Pericoloso tombino e non visibile in particolare nelle ore serali in via Pirandello. E' quanto segnalato dal Comitato Cittadino Vulcania. "Oltre a essere molto pericoloso, si è costretti a convivere anche con i cattivi odori che vi fuoriescono e non parliamo di ratti, zanzare e insetti. Esistente da troppi mesi senza che nessuno se ne sia preso cura, malgrado la vicinanza di una fermata Amt e zona molto trafficata dai pedoni", scrive il comitato in una nota.

"Ci permettiamo di segnalare questo nuovo tombino aperto, in mezzo al marciapiede, con nessuna messa in sicurezza. Si trova in queste condizioni da diversi mesi e non ci sono stati interventi, nonostante diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. Nel quartiere Borgo-Sanzio nessuna sicurezza stradale! Occorre porre fine a questa situazione. Si spera che non passino altri mesi o anni. Chiediamo, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema", conclude la nota.