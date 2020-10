Tombino pericoloso in via Etnea, la segnalazione del comitato Vulcania

Il Comitato cittadino Vulcania, a seguito delle segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, sollecita l’Amministrazione comunale e municipale ad intervenire urgentemente per la presenza, in via Etnea al civico 548 incrocio via Passo Gravina, quartiere Borgo-Sanzio, di un tombino pericoloso aperto per ciclomotori, moto e pedoni. Esistente da troppi giorni senza che nessuno se ne sia preso cura, malgrado la vicinanza di diversi istituti scolastici e attività commerciali, zona molto trafficata. Interviene il presidente del Comitato, Angela Cerri: “Mi permetto di segnalare questo nuovo tombino aperto perché oltre ad essere molto pericoloso, si è costretti a convivere anche con i cattivi odori che vi fuoriescono e non parliamo di zanzare, insetti e ratti. Si trova in queste condizioni da circa un mese e non ci sono stati interventi, nonostante diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. Il centralino dei vigili del fuoco, purtroppo, non risponde al telefono. Nel quartiere Borgo-Sanzio nessuna sicurezza stradale! Occorre porre fine a questa situazione. Si spera che non passino mesi o anni. Chiediamo, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema".

