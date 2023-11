Le proposte del Flag Riviera Jonica Etnea per la valorizzazione del tonnetto striato

Ampia e rappresentativa partecipazione ai due giorni intensi di attività di promozione del tonnetto striato promossi dal Flag (Gruppo di Azione Costiera) Riviera Jonica Etnea. Azioni di valorizzazione che hanno visto i momenti cruciali nello svolgimento di un press tour tra il borgo marinaro di Pozzillo e le imprese di lavorazione, conservazione e di trasformazione del pesce Azzurro proveniente dall'attività delle marinerie locali legate alla piccola pesca artigianale e nella terza edizione del Forum Regionale sull identità marinara e pesce azzurro dal titolo "Il Futuro nella commercializzazione del tonnetto striato".

A rappresentare l'esaustiva partecipazione dei portatori d'interesse all'iniziativa ha contribuito la rappresentanza del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, la partecipazione degli organismi dirigenti del Flag (Fisheries Local Action Group) Riviera Jonica Etnea, del sindaco di Riposto, Davide Vasta, di quello di Acireale, Roberto Barbagallo, di una nutrita presenza della marineria locale, di associazioni di promozione dei borghi marinari, di esperti del settore, dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani e di una rappresentanza del corpo docente e di alunni dell'Alberghiero Ipsseoa "G. Falcone" di Giarre e dell'Alberghiero Ipsar Federico II° di Siracusa. Un bilancio positivo dell'iniziativa è stato tracciato da Stefano Pennisi, presidente del Flag Riviera Jonica Etnea. "Mi preme sottolineare che le attività svolte sono state all'insegna della concretezza, della partecipazione e della condivisione di tutti i portatori d'interesse coinvolti nella filiera alimentare ittica legata al pesce azzurro siciliano".

I dati sul pescato

"Per contestualizzare meglio i dati sul territorio – prosegue il presidente Pennisi – sono da mettere in evidenza i dati sul pescato dell'organizzazione dei produttori di Acireale nel triennio 2019-2020-2021, che per quanto riguarda l'alalunga (Thumus alalunga) ha registrato una produzione pari al 63,65% di quella nazionale nel 2019, del 66,40% per il 2020 e del 69,41% nel 2021. Analogamente per quanto concerne il pesce spada (Xiphias gladius), le percentuali rispetto alla produzione nazionale sono pari al 29,13% nel 2019, al 29,99 nel 2020 e del 33,82% nel 2021.

Le proposte

"Spunti interessanti e concreti, per rendere compiuti i proponimenti e le proposte elaborate nelle attività informative e divulgative, sono giunti dai docenti degli Istituti Alberghieri che hanno partecipato ai due giorni di lavoro. Per dare seguito e concretezza alle attività svolte è opportuno raccogliere la proposta – dichiara la Prof.ssa Monica Insanguine, dirigente scolastica dell' Ipsseoa 'G. Falcone' di Giarre - di convocazione di una conferenza di servizi con la finalità di siglare un protocollo d'intesa che preveda condizioni privilegiate per gli Istituti Alberghieri atte a favorire l'acquisto di pesce azzurro proveniente dalla marineria della piccola pesca artigianale costiera siciliana, da utilizzare per le attività didattica. Rappresenterebbe un'utile possibilità per trasferire agli studenti del percorso di enogastronomia, conoscenza della qualità e delle caratteristiche del prodotto locale per la realizzazione di pietanze che ne esaltino il gusto e la valenza salutistica e di salubrità del pesce azzurro dei mari siciliani"."Conferenza di servizio - conclude la prof.ssa Monica Insanguine – che possa prevedere la presenza dei portatori d'interesse: rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Assessorato regionale alla Formazione, del dipartimento Pesca Mediterranea, dei dirigenti scolastici degli istituti Alberghieri e delle Associazioni di categoria". Grande spazio è stato riservato agli interventi e alle proposte degli operatori del settore pesca, all’intera catena del valore del comparto, con un focus sull'orientamento delle modalità d'acquisto dei consumatori, mettendo in rilievo la salubrità e il valore salutistico, unitamente alla capacità di coniugare il gusto grazie al vasto ricettario della tradizione gastronomica siciliana che ne esalta proprietà e qualità, combinandosi con gli eccellenti prodotti agroalimentari della nostra Sicilia.

Il coinvolgimento degli istituti alberghieri

Significative le proposte di lavoro avanzate dai rappresentanti dell'Unione Regionale dei Cuochi e dai docenti dell'Alberghiero Ipsar Federico II° di Siracusa, condivise dagli stakeholders partecipanti all'iniziativa, che vanno nella direzione della pubblicazione di un ricettario che raccolga le pietanze della tradizione gastronomica siciliana che valorizzano il pesce azzurro con particolare riferimento al tonnetto striato e della realizzazione di un concorso, che con la partecipazione degli studenti degli Istituti alberghieri regionali, con dimostrazioni, cooking-show, realizzazione video ed elaborazione piatti di valorizzazione del tonnetto striato, possa attuare un'azione sistemica di promozione del prodotto.