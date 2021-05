Topi d'auto in trasferta: beccati dalla polizia

Grazie al capillare controllo del territorio svolto dagli uomini della polizia del capoluogo etneo, è andata male la “trasferta delittuosa” dei tre uomini che, partiti proprio da Catania, si sono trasferiti ad Acireale per la loro “missione criminale”: sono caduti, infatti, nelle mani dei poliziotti delle Volanti e della sezione di polizia stradale che hanno agito in sinergia tra loro. L’azione si è sviluppata intorno alle 23.30, allorquando una telefonata giunta al 112 NUE ha segnalato l’avvenuto furto del catalizzatore di una vettura, a opera di tre individui che erano fuggiti subito dopo a bordo di una Fiat Panda. Le accurate descrizioni della vettura dei fuggitivi ha permesso ai poliziotti della “Verona 61”, la pattuglia della polizia stradale, e della Volante “Picanello”, di intercettarla e di “agganciarla” in un inseguimento che li avrebbe portati sino a Catania, in piazza Mancini Battaglia. Qui la fuga ha avuto termine con il blocco dell’auto, con l’arresto dei tre e con il recupero della marmitta catalitica di cui i malviventi si erano disfatti durante la corsa. All’interno dell’autovettura, poi, sono stati rinvenuti gli arnesi utilizzati per il furto e un coltello con lama di 21 centimetri. Vista l’evidenza dei fatti, i tre uomini sono stati condotti in Questura dov’è stato formalizzato arresto per furto aggravato in concorso; poi, sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, che ne ha disposto l’immediata liberazione.