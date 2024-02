Segnalazioni: "Topi e rifiuti tra le vie del primo municipio"

Il consigliere del primo municipio di Catania Giuseppe Buglio (MpA) segnala la presenza di topi in via Stella Polare, via Toledo, viale Moncada, via del Faro, via Siracusa e via del Principe.

"E' un brutto segnale. Oltre all’emergenza rifiuti potremmo trovarci davanti una vera e propria emergenza sanitaria se i ratti continueranno a girare indisturbati fra l’immondizia. Chiederò un incontro con le direzioni di competenza - afferma Buglio - per sollecitare interventi risolutivi"