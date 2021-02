In via Immacolata serve una incisiva derattizzazione all’interno e nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale ha effettuato delle sedute itineranti per constatare le condizioni igieniche in cui versa l’area in questione. E' emersa la presenza di topi che generano le proteste dei residenti. Per queste ragioni, il consigliere Zingale ha chiesto al Sindaco ed alla direzione competente di effettuare la derattizzazione nella parte sud-ovest del quartiere di San Giovanni Galermo nel più breve tempo possibile.