Rifiuti e igiene pubblica, via Badia è alle prese con l'emergenza topi

Il coordinatore di "Coraggio Italia" della IV Municipalità, Fabrizio Cristofaro, ha avanzato al Comune di Catania la richiesta urgente ed sollecito per effettuare una derattizzazione. "A causa dell'emergenza rifiuti - spiega - oggi ci ritroviamo ratti giganti nei balconi, terrazze e in strada. Una situazione insostenibile, anche per la presenza di bambini che giocano in strada e nei cortili. I residenti di via Badia lamentano addirittura l'impossibilità di poter tenere le porte aperte".