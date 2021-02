Topo d'appartamento viene scoperto e si lancia dal balcone: arrestato

Si era introdotto in un'abitazione ma è stato scoperto dal proprietario. Così P.G, di 36 anni, ha tentato la fuga lanciandosi dal balcone della casa che voleva svaligiare ma è stato bloccato da un vicino di casa che all’arrivo della

polizia lo ha consegnato agli agenti. Il malfattore è stato trovato in possesso di numerosi arnesi usati per lo scasso tra cui uno scalpello, un cacciavite, due martelletti. A seguito di quanto accaduto, su disposizione del pm di turno l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.