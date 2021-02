Via Badia, contro le buche stradali arrivano le "toppe" in asfalto

Iniziano i lavori di ammortizzamento e copertura delle buche stradali con asfalto a caldo in via Badia. Si tratta di un provvedimento momentaneo, come reso noto dal presidente del comitato dei residenti, Fabrizio Cristofaro, aspettando l'efficace lavoro totale di scarificazione e nuovo manto stradale. Le azioni nella zona continueranno prossimamente anche sul fronte dalla viabilità, dell'illuminazione e della manutenzione del verde pubblico.