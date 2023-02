Infuria la bufera di neve sull'Etna, 23 persone bloccate al rifugio Ragabo

La fitta nevicata che ha interessato tutti i versanti dell'Etna ha avuto pesantissime ripercussioni sul fronte della viabilità. I mezzi spazzaneve sono pochi e datati. Attualmente il rifugio Ragabo sta dando ospitalità a 23 persone, bloccate in mezzo alla tormenta. "C'è circa un metro di neve. La città metropolitana dovrebbe avere due mezzi - spiega Alessandro Lo Giudice, coordinatore della pagina social Piano Provenzana.it - ma dopo un primo passaggio pare abbiano avuto delle criticità e non si sono più visti. Al rifugio c'erano già 6 turisti, mentre altre 17 persone mi riferiscono siano arrivate a piedi nella notte, per cercare riparo. Manca l'energia elettrica, presente in questo momento solo grazie ad un gruppo elettrogeno. Stanno spalando la neve dal tetto per allegerire la struttura ed evitare altri danni, non possono muoversi per fare rientro alle loro case. Sono appena stati raggiunti dagli operai della ditta privata 'Etna Promotour', scesi da Piano Provenzana con una motopala provvista di catene". I quattro chilometri che conducono alla stazione sciistica sono competenza del Comune di Linguaglossa, il cui servizio di spazzamento funziona bene. Anche perchè il personale rimane in zona durante le nevicate. Ma il resto della provinciale Mareneve, attualmente chiusa con un apposito provvedimento, dovrebbero essere gestiti dal servizio pubblico della Città Metropolitana, che si trova a fare i conti con grosse criticità.

"Aspettavamo la neve ed ora è arrivata la beffa -spiega Francesca Stagnitti, gestore del noleggio 'La Capannetta' - non possiamo lavorare perchè ne è caduta troppa. Oltre 70 centimetri sull'asfalto. Tra alberi e pali della luce caduti è praticamente impossibile che si riesca a tornare alla normalità entro il weekend". "Sul versante Sud, nella nostra struttura, non abbiamo persone bloccate fortunatamente - fa sapere Domenico Moschetto, gestore del Rifugio Sapienza - in previsione del maltempo siamo rimasti a valle chiudendo l'albergo. La nevicata è stata davvero importante. C'è una forte bufera e non abbiamo la possibilità di un confronto diretto con chi è rimasto su. Il Comune di Nicolosi si sta attivando per chiudere la strada a partire dai Monti Rossi. Questo credo sia un bene, anche a salvaguardia di coloro che potrebbero mettersi nei guai. Perderemo un fine settimana, ma contiamo di recuperarne altri cinque grazie all'innevamento attuale".