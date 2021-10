Torna Corri Catania, ma con una nuova formula: percorso libero in tutta la città

Domenica 10 ottobre non ci sarà, infatti, un percorso predefinito né una partenza collettiva, ma la corsa/camminata sarà in forma libera, autonoma e diffusa in tutta la città, evitando così ogni possibile assembramento

Lunedì 4 ottobre, alle ore 10,30 nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, sarà presentata Corri Catania 2021, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti in programma domenica 10 ottobre. Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco Salvo Pogliese affiancato dall’ Assessore allo Sport, Sergio Parisi e da altri componenti della Giunta Comunale; Stefano Principato, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, che quest’anno riceverà il dono di Corri Catania; Pino Liberti, Commissario per l'Emergenza Covid Area Metropolitana di Catania, oltre agli organizzatori dell’Asd Corri Catania. Presenti all'incontro anche i rappresentanti delle realtà civili, militari e sportive che hanno condiviso il progetto. Dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia, Corri Catania 2021 si svolgerà con una formula nuova e nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di Coronavirus. Domenica 10 ottobre non ci sarà, infatti, un percorso predefinito né una partenza collettiva, ma la corsa/camminata sarà in forma libera, autonoma e diffusa in tutta la città, evitando così ogni possibile assembramento.