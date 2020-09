Torna in carcere per violazione dell’affidamento in prova

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania, hanno arrestato il 35enne Cristian Pagano, del posto. L’uomo in particolare ha violato le prescrizioni inerenti la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale era sottoposto che, compendiate all’autorità giudiziaria, hanno determinato l’adozione del provvedimento a seguito del quale è stato tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

