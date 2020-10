Torna in carcere uno dei 'coltivatori' di marijuana arrestati a Paternò

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 52enne Paolo Di Caro di Misterbianco (CT), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo per il reato di concorso in coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato scarcerato a seguito dell’operazione del 23 settembre scorso, giorno in cui i carabinieri sequestrarono 1.300 chilogrammi di marijuana arrestando i sei coltivatori, tutt’ora in custodia cautelare, tranne l’odierno indagato che era ritornato in libertà. Grazie agli approfondimenti investigativi dei carabinieri, che hanno fornito al giudice elementi probatori inconfutabili, inserendo il soggetto a pieno titolo nella lucrosa attività illecita, l’uomo è stato arrestato e tradotto nel carcere di Termini Imerese (PA).

